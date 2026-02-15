Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha commentato l'episodio chiave di Inter-Juventus, sottolineando l'errore dell'arbitro La Penna che espelle Kalulu dopo una simulazione di Bastoni: "Il Var c'è quando non serve e non c'è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. Sembra una maledizione ormai e in parte lo è: per settimane, mesi, anni - se consideriamo la vecchia accusa di Ancelotti - critichiamo duramente l'arbitraggio in due tempi e luoghi (campo e Lissone) invocando il ritorno a una maggiore autonomia decisionale del direttore di gara e alla prima occasione importante La Penna, in campo, si rende autore di una svista clamorosa, punendo un fallo inesistente di Kalulu, che ne determina l'espulsione (secondo giallo) a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sull'1 a 1. E il Var? Tacitato dal protocollo. Pensate come sarebbe cambiata la partita se, intervenendo, avesse tolto l'ammonizione a Kalulu passandola a Bastoni per evidente simulazione; Bastoni che era già ammonito".