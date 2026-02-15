FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Var? Ci stanno prendendo per il protocollo. Inter-Juve sarebbe cambiata se…”

Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato il grave errore dell'arbitro La Penna sull'espulsione di Kalulu
Fabio Alampi Redattore 

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha commentato l'episodio chiave di Inter-Juventus, sottolineando l'errore dell'arbitro La Penna che espelle Kalulu dopo una simulazione di Bastoni: "Il Var c'è quando non serve e non c'è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. Sembra una maledizione ormai e in parte lo è: per settimane, mesi, anni - se consideriamo la vecchia accusa di Ancelotti - critichiamo duramente l'arbitraggio in due tempi e luoghi (campo e Lissone) invocando il ritorno a una maggiore autonomia decisionale del direttore di gara e alla prima occasione importante La Penna, in campo, si rende autore di una svista clamorosa, punendo un fallo inesistente di Kalulu, che ne determina l'espulsione (secondo giallo) a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sull'1 a 1. E il Var? Tacitato dal protocollo. Pensate come sarebbe cambiata la partita se, intervenendo, avesse tolto l'ammonizione a Kalulu passandola a Bastoni per evidente simulazione; Bastoni che era già ammonito".

"Tornando a La Penna e al Var silente per legge, formulo la domanda delle mille pistole: può esistere un argine a ’sto bordello? Confesso di essere decisamente scettico proprio perché otto anni e mezzo di Var, peraltro continuamente riveduto e corretto, e di disinformazione hanno formato generazioni di moviolisti un tanto al chilo che non sono affatto disposti ad affrontare un cambiamento culturale. Ognuno s’è infatti costruito un Var e un protocollo personale e ha interessi ai quali non intende rinunciare. Il sistema inglese?, quello europeo?, l’abolizione del Var?, il Var a chiamata come in Lega Pro? Il punto è: siamo disposti oggi ad accettare l’errore arbitrale?".

