L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, dalle colonne di Tuttosport, ha commentato la direzione di gara di La Penna , sul quale pesa l'errata decisione presa in occasione dell'espulsione di Kalulu: "Una decisione avventata e sbagliata macchia la prestazione di Federico La Penna, alla gara più importante della sua carriera.

Parliamo ovviamente del secondo cartellino giallo, inesistente, per Pierre Kalulu: il fallo su Bastoni non c'è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga. Ricordiamo che l'IFAB sta studiando un'implementazione del protocollo VAR per estenderlo già dalla prossima estate anche alle seconde ammonizioni, ma al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell'arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito".