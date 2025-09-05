Servirà tempo a Cristian Chivu per mettere in pratica tutto ciò che ha in mente. Ma qualcosa di diverso, intanto, si è intravisto in queste prime partite. Un dato lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Il ritorno dei 13 nazionali impegnati in giro per il mondo, l’allenatore presenterà anche gli elementi positivi che sono emersi dalle prime due giornate di campionato. Ad esempio l’incremento del numero dei falli. Nell’ultima stagione di Simone Inzaghi, l’Inter ha chiuso al quint’ultimo posto la classifica delle irregolarità con una media-partita di 11 falli. Contro Torino e Udinese la squadra ne ha già commessi 31, cioè 15,5 per volta, issandosi sulla casella numero 5 della Serie a dietro a Sassuolo, Como, Napoli e Verona.