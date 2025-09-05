FC Inter 1908
GdS – Inter, per Chivu c’è un dato incoraggiante: rispetto alla gestione Inzaghi…

Inter Chivu
La sottolineatura dal quotidiano a proposito dell'atteggiamento diverso mostrato dalla squadra nelle prime due gare
Daniele Vitiello
Servirà tempo a Cristian Chivu per mettere in pratica tutto ciò che ha in mente. Ma qualcosa di diverso, intanto, si è intravisto in queste prime partite. Un dato lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

Inter Chivu
"Il ritorno dei 13 nazionali impegnati in giro per il mondo, l’allenatore presenterà anche gli elementi positivi che sono emersi dalle prime due giornate di campionato. Ad esempio l’incremento del numero dei falli. Nell’ultima stagione di Simone Inzaghi, l’Inter ha chiuso al quint’ultimo posto la classifica delle irregolarità con una media-partita di 11 falli. Contro Torino e Udinese la squadra ne ha già commessi 31, cioè 15,5 per volta, issandosi sulla casella numero 5 della Serie a dietro a Sassuolo, Como, Napoli e Verona.

Chivu lo considera un dato incoraggiante. Un sentiero finalmente libero verso l’autostrada. Significa che i giocatori stanno provando ad applicare i suoi princìpi, a recuperare il pallone il più avanti possibile, senza “scappare” per paura degli squilibri di sistema. Anche per questo ha concesso qualcosa di troppo in difesa. Siamo nella transizione che pretende esperimenti: i meccanismi tattici e la sincronia dei movimenti non sono ancora precisi. Una volta a regime, sempre negli auspici di Chivu, l’Inter saprà valorizzare certe qualità avvicinandosi più in fretta alla porta avversaria.

