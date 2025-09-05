UFFICIALE – Inter e Locauto rinnovano la partnership per il 2025/26: “10 anni di collaborazione”

L’accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro e rafforza il legame tra due realtà

Andrea Della Sala Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 10:46)

FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 100 uffici in tutta Italia, celebrano il decimo anno di collaborazione, annunciando il rinnovo della partnership per la stagione 2025/2026. L’accordo conferma Locauto nel ruolo di Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro e rafforza il legame tra due realtà accomunate dai valori di innovazione, performance e lavoro di squadra.

«Siamo felici di annunciare il prolungamento della partnership tra Inter e Locauto: dieci anni di collaborazione rappresentano un traguardo significativo, frutto di un percorso basato su fiducia reciproca, valori condivisi e una visione comune” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Questo rinnovo consolida ulteriormente un legame che, nel corso degli anni, si è tradotto in progetti concreti e iniziative di valore per i nostri tifosi, che saranno protagonisti anche in questa nuova stagione con attivazioni volte a celebrare insieme questo importante traguardo”.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con FC Internazionale Milano, con cui condividiamo una visione innovativa, una forte identità e una comune passione per lo sport, fondato su valori come il gioco di squadra, l’impegno e la determinazione.» dichiara Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group. «In questi dieci anni abbiamo condiviso sfide e risultati, rafforzando il nostro legame, e quello di coloro che ogni giorno scelgono Locauto, con il mondo dello sport». conclude Tavazza.

La collaborazione mira ancora una volta a valorizzare la visibilità e il posizionamento del brand Locauto, grazie alla presenza sui LED a bordocampo in tutte le partite casalinghe di Serie A dei nerazzurri a San Siro. Locauto celebra questo importante anniversario rinnovando l’impegno verso il Club e i suoi tifosi: nel corso della stagione 2025/26 i fan nerazzurri avranno infatti accesso a una speciale scontistica sul noleggio di auto e van sul territorio italiano