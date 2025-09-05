Con il campionato fermo a causa degli impegni delle varie Nazionali, ad Appiano Gentile si lavora a ranghi ridotti. Cristian Chivu sfrutterà questa sosta per velocizzare l'inserimento di alcuni elementi (vedi Diouf) e per insistere sui suoi concetti di gioco.
Inter, oggi amichevole contro il Padova: luogo, orario e tutte le informazioni
Proseguono i lavori a ranghi ridotti ad Appiano Gentile, in concomitanza con gli impegni delle varie Nazionali
Nel frattempo, l'Inter questa mattina scenderà in campo per un test amichevole contro il Padova, formazione di Serie C: si gioca alle ore 11.30 ad Appiano Gentile, a porte chiuse, con Chivu che schiererà i non convocati dalle Nazionali e qualche ragazzo dell'U23.
