FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, oggi amichevole contro il Padova: luogo, orario e tutte le informazioni

ultimora

Inter, oggi amichevole contro il Padova: luogo, orario e tutte le informazioni

Inter Chivu
Proseguono i lavori a ranghi ridotti ad Appiano Gentile, in concomitanza con gli impegni delle varie Nazionali
Fabio Alampi Redattore 

Con il campionato fermo a causa degli impegni delle varie Nazionali, ad Appiano Gentile si lavora a ranghi ridotti. Cristian Chivu sfrutterà questa sosta per velocizzare l'inserimento di alcuni elementi (vedi Diouf) e per insistere sui suoi concetti di gioco.

Inter, oggi amichevole contro il Padova: luogo, orario e tutte le informazioni- immagine 2
Getty Images

Nel frattempo, l'Inter questa mattina scenderà in campo per un test amichevole contro il Padova, formazione di Serie C: si gioca alle ore 11.30 ad Appiano Gentile, a porte chiuse, con Chivu che schiererà i non convocati dalle Nazionali e qualche ragazzo dell'U23.

Leggi anche
GdS – Inter, per Chivu c’è un falso mito da sfatare: non ama che…
GdS – Chivu vuole un’Inter ferina: tenete a mente tre parole sulla squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA