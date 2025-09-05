La Gazzetta dello Sport di oggi chiarisce un aspetto sull'Inter di Cristian Chivu. Emerge infatti dal quotidiano in edicola stamattina:
GdS – Inter, per Chivu c’è un falso mito da sfatare: non ama che…
La sottolineatura dal quotidiano sull'aspetto che riguarda l'idea di calcio dell'allenatore nerazzurro
"Se c’è una statistica nella quale Chivu non ama primeggiare, è il possesso palla. Un falso mito per lui, come per tanti strateghi ormai: si può vincere anche con l’arte della guerriglia, con i morsi improvvisi, senza ghirigori. Così Chivu ha battuto Igor Tudor nell’ultimo Parma-Juve. Aveva meno risorse ma ha conquistato il territorio con l’abilità collettiva. Con l’anima. Non sempre il gap qualitativo si riempie con gli atteggiamenti ma qualche volta sì".
