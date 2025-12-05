Stavolta Cristian Chivu ha pensato alla logistica: prima del derby contro il Milan niente ritiro, ma oggi alla vigilia del Como ha deciso di tenere tutta l'Inter ad Appiano Gentile. E' dunque il primo della stagione, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Prima dell'Inter-Milan di due settimane fa, l'allenatore a specifica domanda aveva risposto: "Fin qui non abbiamo mai fatto un ritiro. È una mia scelta, voglio dare più tempo libero ai giocatori, molti sono stati in nazionale e non sono mai stati a casa. Questo gruppo mi dimostra ogni giorno professionalità. I giocatori vanno a casa e riposano come se fossero in ritiro. Mi basta una giornata passata con loro, dalla colazione alla sera".