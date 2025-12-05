Stavolta Cristian Chivu ha pensato alla logistica: prima del derby contro il Milan niente ritiro, ma oggi alla vigilia del Como ha deciso di tenere tutta l'Inter ad Appiano Gentile. E' dunque il primo della stagione, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Prima dell'Inter-Milan di due settimane fa, l'allenatore a specifica domanda aveva risposto: "Fin qui non abbiamo mai fatto un ritiro. È una mia scelta, voglio dare più tempo libero ai giocatori, molti sono stati in nazionale e non sono mai stati a casa. Questo gruppo mi dimostra ogni giorno professionalità. I giocatori vanno a casa e riposano come se fossero in ritiro. Mi basta una giornata passata con loro, dalla colazione alla sera".
Gds – Inter, stavolta Chivu tiene tutti ad Appiano: in ritiro verso il Como, ecco perché
Il pensiero di Chivu era chiaro, contestualizzato all'avvicinamento a una partita carica di significato e aspettative come il derby: il ritiro non garantisce la vittoria. Ma diventa una soluzione comoda per gestire una giornata più "corta" di due ore e mezza - rispetto a quelle con un impegno serale - visto il fischio d'inizio alle 18.
In altre occasioni comunque l'allenatore dell'Inter aveva fatto intendere di non voler chiudere le porte alla possibilità di trovare più concentrazione ad Appiano, ed ecco dunque che l'avvicinamento al Como sarà vissuto così, tutti insieme, per preparare al meglio la seconda partita a San Siro su tre in 6 giorni, incastonata tra la Coppa Italia col Venezia e la Champions contro il Liverpool di martedì prossimo", si legge.
