5,5 il voto con cui La Gazzetta dello Sport ha giudicato la prestazione dell'arbitro Matteo Marchetti ieri sera in Inter-Udinese. Ecco la spiegazione della Rosea in merito: "La trattenuta di Pio Esposito su Buksa in area andava punita e il braccio di Dumfries si poteva vedere “live”.
Regolare il gol dell’Inter: l'olandese parte in posizione regolare sull’assist di Thuram: Kristensen lo tiene in gioco. Al 25’ colpo di testa di Bertola, Dumfries salta con il braccio largo: rigore netto che Marchetti concede dopo essere stato richiamato al monitor.
Al 55’ annullato un gol a Dimarco per precedente fuorigioco di Thuram che gli aveva servito l’assist. Nel finale c’è una trattenuta evidente di Pio Esposito a Buksa in area nerazzurra: ci stava il rigore".
