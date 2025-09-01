FC Inter 1908
Il giornalista, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'Inter di Chivu ieri sconfitta a San Siro dall'Udinese
Il giornalista Sandro Sabatini, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'Inter di Chivu ieri sconfitta a San Siro dall'Udinese:

"Rigore? Un atleta che salta la mano non la può tenere aderente al corpo. Per il Var è rigore, lo accettiamo. Vale per tutti: come fa un giocatore a non allargare le braccia?  Nervosismo di Lautaro è collegato alla sua prestazione. Rispetto all'anno scorso, oltre all'allenatore, la situazione di San Siro è surreale, non agevola la squadra che era abituata ad avere il tifo attorno. Vale anche per il Milan. Le due società in qualche modo devono alleviare questa situazione.

Chivu ha parlato di calcio, di quello che vuole dalla sua squadra. Non ha trovato scuse. È mancato Sucic, non si è visto. Il giocatore è di altissimo livello, serata sbagliata. La seconda cosa, errore Bisseck ma si tuffa male anche Sommer, l'Inter in difesa deve fare qualcosa: deve prendere Akanji. Non esageriamo il dualismo Inzaghi-Chivu, il calcio degli ultimi 4 anni. Era il calcio di Calhanoglu, stasera era irriconoscibile questa sera. Rifacciamo lo stesso calcio? Me se i giocatori sono invecchiati e non sono più quelli...".

