"È per distacco la partita che assomma più punti, i 15 della Roma e i 12 dell’Inter, totale 27, dunque è il big match della settima giornata. Rispetto alle previsioni estive, i ruoli si sono rovesciati. Ci si aspettava che l’Inter fosse capolista. Viceversa, l’Inter quarta insegue e la Roma troneggia al primo posto assieme al Napoli. Partita chiave per la classifica e per soppesare lo spessore delle sfidanti.

L’Inter viene da una striscia di vittorie contro avversari “facili” (Sassuolo, Cagliari, Cremonese) e all’Olimpico affronterà il secondo stress test della stagione. Il primo, a Torino contro la Juve, è finito male, sconfitta per 4-3. La Roma come momento verità, anche se la Roma fin qui ha espresso una verità propria, importante: cinque vittorie in sei giornate, 15 punti. La Roma è molto avanti rispetto a quello che ci si aspettava. Gian Piero Gasperini si è adattato in fretta, laddove l’inizio di Cristian Chivu all’Inter è stato più tortuoso. Chivu ha avuto Gasperini allenatore, nelle poche settimane di Gasp all’Inter nel 2011".