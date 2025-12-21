Un confronto tra le due milanesi fatto da La Gazzetta dello Sport che ha parlato dell'eliminazione delle due squadra dalla Supercoppa

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 18:02)

"Il Milan è fuori dall’Europa. L’Inter è passata dalla finale di Champions persa con il più largo scarto della storia alle ultime due sconfitte nell’edizione attuale che hanno compromesso l’accesso diretto agli ottavi. «Milano vicina all’Europa», cantava Lucio. Beh, mica tanto ora. E proprio perché l’immagine internazionale dei due club non brilla e invece le proprietà straniere coltivano ambizioni planetarie, il passaggio in Arabia meritava più rispetto. La Supercoppa Italiana non sarà il Vello d’oro, ma è comunque un evento esposto a una buona fetta di mondo". Così La Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Luigi Garlando, mette insieme le due eliminazioni di Inter e Milan.

Priorità — E spiega che Allegri con le sue strategie di turnover ha fatto "capire quali siano le sue gerarchie e la squadra, a giudicare dalla pessima prestazione col Napoli, ha raccolto il messaggio. Se non fai riposare Modric con il Sassuolo, ma lo tieni fuori a Riad, con il rischio di compromettere la finale, significa che ti interessa solo il campionato. Quanto ci tenessero i nerazzurri a restare sul suolo arabo fino a ridosso del Natale, lo ha dimostrato la cattiveria con cui hanno sbrigato la pratica rigori. Più o meno come un impiegato statale il primo lunedì dopo Ferragosto. Ma perché allora imporre sacrifici e rinunce ai tifosi per giocare a migliaia di km di distanza? Solo per passare alla cassa?", sottolinea la rosea.

Non funziona il mercato — Sl gioco e sul mercato del Milan la rosea spiega: "Il Milan di Allegri è stato educato solamente a blocco basso e ripartenza, così quando trova le piccole che si chiudono o le grandi che lo fanno ad arte (vedi il Napoli a Riad) soffrono regolarmente e, non avendo un solido spartito collettivo, pagano le assenze delle individualità chiave: Modric che verticalizza, Rabiot che galoppa. Sul mercato si è preferito, come nelle rivoluzioni di piazza, e rimuovere tutto ciò che era legato a lui, da CDK a Kalulu, per rifondare con una confusa pesca a strascico. Dovevano arrivare solide ipoteche di futuro come Buongiorno e Hojlund, eccoci a De Winter e Nkunku".

Sul mercato dell'Inter si legge: "La squadra paga anche le colpe di mercato. Diouf non è l’incontrista di peso e tackle che serviva. Luis Henrique non è l’apriscatole tecnico che manca da anni per scardinare difese chiuse, attrezzo indispensabile nel calcio moderno. Però l’Inter un gioco collettivo, di respiro europeo, ce l’ha, anche bello, ma è minato da due lacune strutturali: la prima di ragione tattica, la seconda di ragione etica. La mediana ha poca interdizione e soffre sempre squadre dal motore potente (Atletico Madrid, Liverpool, ma anche Udinese), gente di gamba forte che attraversa il campo. Calhanoglu e Mkhitaryan faticano a rincorrere; Bisseck, Dimarco, ma anche Bastoni, attaccano meglio di come difendono", si legge.

"Per questo l’Inter subisce tanti gol e perde partite che domina, come a Riad. Sette sconfitte senza meritarne una: non è un caso. Persi tutti gli scontri diretti. Personalità? Una squadra che arriva due volte in finale di Champions in 3 anni non ha problemi di personalità, di presunzione semmai: sentirsi troppo bella, ingiocabile e quindi predestinata alla vittoria. È successo anche col Bologna dopo l’ottimo inizio", conclude in merito la rosea.

