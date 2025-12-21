Il Torino di Baroni trova la seconda vittoria consecutiva nel pomeriggio di Serie A. I granata hanno battuto per 1-0 il Sassuolo grazie a un calcio di rigore realizzato da Vlasic dopo l'ora di gioco. Fatale il fallo di Doig su Simeone. Il Torino ora è a 20 punti, appena uno in meno dei neroverdi di Grosso che confermano di non avere grande feeling con le mura amiche, nonostante un percorso generale comunque positivo.
Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: gara decisa da un rigore nella ripresa
Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: gara decisa da un rigore nella ripresa
Vince la squadra di Baroni per la seconda volta di fila in campionato migliorando la sua classifica
