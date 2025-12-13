L'esterno croato classe 2009, arrivato in estate dall'Hajduk Spalato, sta bruciando le tappe anche in nerazzurro

Fisico slanciato, sguardo da duro, facilità di corsa da adulto e la fama da predestinato che lo accompagna da tempo, nonostante i 16 anni compiuti da pochi mesi. Duje Slatina è uno dei volti nuovi del settore giovanile dell'Inter, e già questa estate ha fatto parlare di sè per una trattativa data a lungo per fatta, ma ufficializzata solo ad agosto. Un giovane dal futuro assicurato, dicono in Croazia, e sul quale l'Inter è pronta a scommettere.

Crescita continua — Nato a Spalato il 26 giugno 2009, Slatina inizia a giocare a calcio all'età di 6 anni con lo Slaven Trogir, piccolo club vicino casa. Le sue qualità emergono fin da subito, e a 12 anni arriva la prestigiosa chiamata dell'Hajduk Spalato, la squadra della sua città e che ha sempre tifato. Qui la sua crescita prosegue in maniera imperiosa, compiendo la scalata di categoria in categoria, fino a conquistare la fascia di capitano e la convocazione nelle varie nazionali giovanili, affermandosi come uno dei migliori talenti del calcio croato.

Esterno destro dotato di grande velocità e forza fisica, nasce come terzino in una difesa a 4, ma la sua vocazione offensiva lo ha portato a essere schierato più volte anche qualche metro più avanti. Paragonato in patria a Darijo Srna, storico ex calciatore dello Shakhtar Donetsk e terzo calciatore con più presenze nella storia della Croazia, Slatina si ispira ad un ex Inter: Achraf Hakimi, oggi punto di forza del Paris Saint-Germain.

La chiamata dell'Inter — La nuova tappa della carriera calcistica di Slatina lo ha portato questa estate in Italia, con l'Inter che ha deciso di investire su questo giovane e talentuoso esterno destro. Un corteggiamento durato mesi, con i nerazzurri che hanno dovuto fare i conti con la forte resistenza dell'Hajduk Spalato, che fino all'ultimo ha provato a trattenere il suo gioiellino, e con l'agguerrita concorrenza di numerosi club europei, su tutti Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Dopo aver firmato un contratto triennale con l'Inter, Slatina è stato inserito nella formazione U17, quella dei coetanei, sotto la guida di Samir Handanovic. L'ex portiere e capitano nerazzurro ne ha apprezzato moltissimo le doti di spinta, e al tempo stesso lavorando sulla fase difensiva: per questo motivo ha giocato inizialmente come esterno alto, prima di tornare nel ruolo originario di terzino. In queste settimane è stato promosso in Primavera, saltando lo step dell'U18 e debuttando quest'oggi nei minuti finali di Inter-Cagliari. Un primo passo, in attesa di altre dimostrazioni del suo valore. Sul quale nessuno, in viale della Liberazione, ha dubbi.