Giaccherini: “Inter stanca col Genoa. Acerbi le ha tolto responsabilità”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista di DAZN, dopo il pari dell'Inter contro il Genoa ha posto l'accento sulla stanchezza della squadra nerazzurra. «Ho visto un'Inter un po' stanca. Quella contro il Genoa era una gara fisica e si vedeva che alcuni giocatori erano in riserva, è stata una gara fatta di duelli e momenti duri. L'Inter ha retto bene, c'è stato errore di Sommer ma era andata in vantaggio, sicuramente l'Inter di qualche settimana fa avrebbe vinto questa gara», ha detto.