È confermata la presenza del presidente Dan Sucu in occasione della sfida con l’Inter.
Genoa-Inter, in arrivo il presidente Sucu: la squadra di De Rossi a lavoro
Le ultime novità in casa genoana in vista della sfida di campionato a San Siro contro l'Inter di Chivu domani sera
Il patron è atteso nelle prossime ore nel ritiro in cui il gruppo squadra si è insediato nel capoluogo lombardo, per condividere con i vertici dirigenziali, con DDR e i giocatori le briciole di attesa.
Al centro sportivo G.Signorini, in una giornata di nuvole basse, il team ha portato a termine nel pomeriggio il ciclo di preparazione settimanale, davanti al chief of football Diego Lopez.
La seduta in prevalenza tattica ha fornito le indicazioni conclusive a DDR per la selezione dell’undici di partenza, a margine delle soluzioni per cambiare interpreti e assetto a gara in corso come da prove di questi giorni. Surplus per i portieri con i preparatori specifici.
(Fonte: Sito Ufficiale Genoa CFC)
