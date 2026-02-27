L'attaccante dell'Inter ha segnato solamente un gol nelle ultime 12 partite, e spesso il suo rendimento non è stato all'altezza

Fabio Alampi Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 21:31)

Poco incisivo sotto porta, scarico fisicamente e mentalmente, spesso confusionario: non è un buon periodo per Marcus Thuram, finito anche lui al centro delle critiche dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. I numeri dell'attaccante francese non sono da buttar via, ma il calo avuto nella seconda parte di stagionesta condizionando il giudizio nei suoi confronti. Anche perchè non si tratta di una prima volta. E il suo status da titolare rischia di traballare.

Esposito scalpita — Così scrive La Gazzetta dello Sport: "7 gol in Serie A, 2 in Champions League, 2 in Coppa Italia e uno in Supercoppa. Il totale dice 13 reti e 5 assist in 32 presenze tra tutte le competizioni. Mica male, solo se però non si considera il fatto che - esattamente come nella scorsa stagione - l'attaccante francese abbia costruito il proprio buono score a sprazzi, senza mai trovare la continuità necessaria per garantirsi lo status di intoccabile all'interno della squadra nerazzurra. È infatti capitato in più occasioni che Chivu preferisse Pio Esposito all'ex Gladbach, e non è neppure escluso che senza l'infortunio norvegese di Lautaro Thuram si sarebbe accomodato in panchina anche nel ritorno dei playoff contro il Bodo, esattamente come accaduto all'Aspmyra Stadion una settimana fa. [...] Thuram ha segnato un solo gol nelle ultime 12 partite dell'Inter, per di più nel comodo 0-5 di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Numeri che certamente non rendono onore alle potenzialità del francese".

Come l'anno scorso — "Inizio sprint, lungo digiuno, difficoltà a ritrovare incisività sotto porta. Il percorso attuale di Marcus Thuram ricorda pericolosamente quello della scorsa stagione, quando Tikus partì col botto segnando 7 gol (e 1 assist) nelle prime 7 di campionato prima di smarrirsi, ritrovarsi e perdersi ancora sul lungo periodo. Un dato era stato preoccupante, quello relativo alla voce gol segnati: appena 2 - contro Empoli e Parma - dal tramonto del dicembre 2024 fino al termine del campionato. Due gol in quasi 6 mesi. E nella stagione attuale l'andamento è stato fin qui simile: doppietta all'esordio, assist alla seconda giornata, gol alla Juve, altra doppietta in Champions. Promettente, anzi entusiasmante. Poi si è messo di mezzo un infortunio muscolare che ha tenuto Thuram fuori un mesetto, una volta recuperato pienamente l'attaccante è tornato a segnare con regolarità (4 in Serie A e 2 in Coppa Italia tra dicembre e gennaio), ma adesso si è nuovamente spenta la luce".