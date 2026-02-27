La scelta della Juve, alla vigilia della gara con la Roma parla Kalulu

Nella tradizionale conferenza stampa della vigilia non parlerà l'allenatore ma il giocatore che ha saltato la gara precedente per l'espulsione rimedieata contro l'Inter

Alla vigilia della partita contro l'Inter, nella tradizionale conferenza della vigilia aveva parlato Locatelli e non Spalletti, che è anche stato ex allenatore giallorosso. Questa volta, alla vigilia della gara contro la Roma, l'allenatore della Juve lascia spazio ad un altro suo giocatore. Ci sarà Pierre Kalulu in sala stampa.

Il calciatore che è stato espulso nella gara contro i nerazzuri e ha saltato la gara di campionato contro il Como parlerà quindi con i giornalisti prima della gara contro i giallorossi. Appuntamento fissato per sabato 28 alle 15.30 all'Allianz Stadium.

Il quotidiano TuttoSport spiega che appunto non è la prima volta che succede e che il tecnico non si era presentato neanche dopo la sconfitta in CL contro il Galatasaray.

"La Juve - si legge sulla versione on line del quotidiano - sembra voler alternare le voci ufficiali. Un modo per valorizzare la leadership interna allo spogliatoio e per responsabilizzare i calciatori nei momenti chiave della stagione".

"A poche ore dal big match dell’Olimpico, sarà Kalulu dalle 15:30 a fare il punto sulla condizione della squadra e sulle difficoltà che attendono i bianconeri nella capitale, in una sfida che può pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali".

