Genoa-Inter, vaccino antinfluenzale allo stadio Ferraris: l’iniziativa dell’Asl3

Domenica alle 18 l'Inter scenderà in campo per affrontare il Genoa al Ferraris. Per l'occasione, come sottolinea Mentelocale.it, sarà possibile aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Appuntamento in accesso diretto e gratuito nel piazzale dello Stadio Luigi Ferraris.
"L'iniziativa, realizzata da Asl3 in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino, punta a rendere la vaccinazione ancora più accessibile alla cittadinanza. L'ambulatorio mobile Asl3 è presente domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 14 alle 17 in piazzale Marassi (angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti). Si ricorda che un primo appuntamento si è svolto il 7 dicembre durante la partita Sampdoria-Carrarese".
