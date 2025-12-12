Al Soundstorm Festival di Riyadh è stata svelata la maglia speciale che i nerazzurri indosseranno nella semifinale contro il Bologna

Alessandro De Felice Redattore 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 20:16)

L’Inter presenta ONE RHYTHM, il progetto che accompagnerà i nerazzurri verso la Supercoppa Italiana 2025 e che celebra la connessione culturale tra il Club e il panorama internazionale in cui compete.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’incontro tra culture diverse, che entrano in connessione grazie al calcio - veicolo di passione e valori condivisi – dando vita ad un ritmo unico. L’Inter, da sempre simbolo di apertura e internazionalità, diventa il punto di collegamento, trasformando il ritmo delle emozioni collettive e dell’identità culturale in un linguaggio universale.

Il claim ONE RHYTHM guiderà l’intero progetto nerazzurro sul territorio: dalle attivazioni locali alle iniziative di fan engagement, fino alla creazione di una maglia speciale che la squadra indosserà in campo nella semifinale contro il Bologna.

Ancora una volta, l’Inter conferma il proprio impegno nel coinvolgere i tifosi attraverso le esperienze culturali che più li coinvolgono e dimostra la capacità di evolversi oltre il terreno di gioco, rimanendo allo stesso tempo profondamente connessa alla propria comunità internazionale.

Elemento centrale di questo percorso è la collaborazione con il Soundstorm Festival di Riyadh, organizzato da MDLBEAST e tra gli eventi musicali più rilevanti al mondo con oltre 400.000 spettatori. Per la prima volta il festival coopera con il mondo del calcio, legandosi ad un Club che crede allo stesso modo nella forza delle connessioni culturali.

La collaborazione rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato dall’Inter nel mondo della musica, dopo le attivazioni con il festival Coachella negli Stati Uniti e con Republic Records durante il FIFA Club World Cup.

Il volto di questa attivazione sarà Francis Mercier, dj e producer franco-haitiano tra i nomi emergenti più apprezzati della scena internazionale: dopo aver inaugurato la collaborazione con un DJ set live a San Siro in occasione di Inter-Lazio, l’artista ha svelato la maglia speciale durante la sua performance sul palco del Soundstorm giovedì 11 dicembre.

La special jersey, che richiama l’unione tra due culture attraverso un pattern dedicato nei numeri, verrà indossata dai giocatori nerazzurri il 19 dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, portando in campo il concept che ha guidato l’intero progetto. La maglia sarà disponibile in edizione limitata su store.inter.it con le personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Nicolò Barella.

Il progetto è stato anticipato sabato 6 dicembre dal Brand & Marketing Director Luca Adornato, che ha preso parte all’ XP Music Futures 2025, la conferenza annuale dedicata al mondo della musica dell’area MENA, intervenendo nel panel How Music Shapes National Sporting Identity.

(Fonte: Inter.it)