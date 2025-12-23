Stop per tre trasferte ai tifosi rossoblù dopo gli scontri di Genoa-Inter

Prima del fischio d'inizio della gara contro l'Inter, i tifosi del Genoaavevano lanciato oggetti e fumogeni ed era stato necessario l'intervento delle forze di Polizia (e tre agenti erano rimasti feriti). Due giorni dopo erano scattate le manette in differita per cinque persone. Sono indagate per "travisamento con uso di caschi o cappucci. E poi resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato".
Prima del fischio d'inizio della gara di Marassi i tifosi rossoblù erano entrati in contatto con quelli nerazzurri costringendo la Polizia ad intervenire
Stando a quanto raccontato da Il Secolo XIX ora sta per arrivare una decisione in merito a quegli scontri e i tifosi della squadra di De Rossi non potranno essere presenti nelle trasferte di Roma (contro i giallorossi), Milano (contro il Milan) e in quella di Parma.
Un mese quindi di esclusione dalle gare in trasferta per tutti gli ultrà rossoblù che potranno riprendere a seguire la squadra a partire da febbraio. La decisione non è ancora ufficiale ma lo sarà nelle prossime ore.
