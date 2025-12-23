Stop per tre trasferte ai tifosi rossoblù dopo gli scontri di Genoa-Inter

Prima del fischio d'inizio della gara contro l'Inter, i tifosi del Genoaavevano lanciato oggetti e fumogeni ed era stato necessario l'intervento delle forze di Polizia (e tre agenti erano rimasti feriti). Due giorni dopo erano scattate le manette in differita per cinque persone. Sono indagate per "travisamento con uso di caschi o cappucci. E poi resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato".