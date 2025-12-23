FC Inter 1908
Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Sebastien Frey ha scelto un giocatore dell'Inter come miglior difensore dell'anno solare 2025
Matteo Pifferi Redattore 

Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Sebastien Frey ha scelto un giocatore dell'Inter come miglior difensore dell'anno solare 2025:

"Miglior difensore del 2025? La stagione che ha fatto Dumfries… L'anno scorso è stato anche meglio di Dimarco. Dimarco ha fatto una grande stagione, nelle ultime partite di Champions anche l'anno scorso ha fatto fatica, lasciando stare che doveva marcare Yamal. Dumfries mi ha emozionato di più"

"Gesto antisportivo dell'anno? Mi porterò tante amicizie belle dalla sponda rossonera, dico il portiere del Milan. Ragazzi, ho visto un gesto che mi è piaciuto veramente poco in Milan-Napoli, il colpo a Politano non è stato neanche sanzionato. Sebastiano Rossi ha fatto la stessa cosa col Perugia e ha preso 7-8 giornate di squalifica"

