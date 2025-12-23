Pastore: "È un classico della comunicazione dell'Inter sul mercato. Secondo me deve comprarlo. un gennaio di fuoco: recupero campionato, Arsenal, Dortmund, calendario difficile. Non dico che debba comprarlo il 2 gennaio, ma deve. Dumfries lo si rivede a marzo. Anche perché Luis Henrique non mi dà grande affidamento. Diouf 90' esterno destro non lo abbiamo mai visto. Il nome di Norton-Cuffy sarebbe ottimo".