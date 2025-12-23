Durante Fontana di Trevi, i due giornalisti Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore discutono sull'arrivo o meno di un esterno destro all'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Inter deve comprare un esterno. Avete mai visto Diouf 90 minuti a destra?”
ultimora
Pastore: “Inter deve comprare un esterno. Avete mai visto Diouf 90 minuti a destra?”
Durante Fontana di Trevi, i due giornalisti Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore discutono sull'arrivo o meno di un esterno destro all'Inter
Deve comprare un esterno destro?
Pastore: "È un classico della comunicazione dell'Inter sul mercato. Secondo me deve comprarlo. un gennaio di fuoco: recupero campionato, Arsenal, Dortmund, calendario difficile. Non dico che debba comprarlo il 2 gennaio, ma deve. Dumfries lo si rivede a marzo. Anche perché Luis Henrique non mi dà grande affidamento. Diouf 90' esterno destro non lo abbiamo mai visto. Il nome di Norton-Cuffy sarebbe ottimo".
Trevisani: "Puoi comprare senza fretta, però uno lo prenderei, uno che lo fa di mestiere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA