ultimora

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus in particolare su Frattesi e Cancelo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con focus in particolare su Frattesi e Cancelo:

"Frattesi ha bisogno di giocare con continuità, cosa che non gli capita da tempo. Il campionato turco sarebbe una bella avventura, è un calcio in crescita e l'Inter praticamente guadagnerebbe gli stessi soldi pagati per comprarlo. Certo, dispiacerebbe, perché è un ragazzo italiano che avrei preferito vedere in un'altra squadra di Serie A".

"Cancelo? Non so se l'Inter ne ha così bisogno. Il giocatore ha sicuramente grande qualità, ma la crescita di Luis Henrique mi interessa".

(Fonte: Sky Sport)

