"Frattesi ha bisogno di giocare con continuità, cosa che non gli capita da tempo. Il campionato turco sarebbe una bella avventura, è un calcio in crescita e l'Inter praticamente guadagnerebbe gli stessi soldi pagati per comprarlo. Certo, dispiacerebbe, perché è un ragazzo italiano che avrei preferito vedere in un'altra squadra di Serie A".