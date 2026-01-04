Al termine della gara pareggiata contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il tecnico parte commentando il rigore sbagliato da David. "È uguale, se decido io e scelgo quello che l'ha sbagliato siamo coglioni in due, io che l'ho scelto e lei che l'ha sbagliato, fate come vi pare, tanto questo rigore lì non l'abbiamo fatto".
"Può pesare tutto, però poi per essere calciatori importanti si reagisce e fa due gol la prossima partita perché la prossima partita lo faccio giocare. I calciatori possono rimettere a posto l'amarezza dopo questa partita. Due punti persi? Mi sento come 14 punti persi, non come due".
(Sport Mediaset)
