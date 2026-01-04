Al termine della gara pareggiata contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il tecnico parte commentando il rigore sbagliato da David. "È uguale, se decido io e scelgo quello che l'ha sbagliato siamo coglioni in due, io che l'ho scelto e lei che l'ha sbagliato, fate come vi pare, tanto questo rigore lì non l'abbiamo fatto".