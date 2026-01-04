FC Inter 1908
Spalletti: “Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due. I calciatori…”

Al termine della gara pareggiata contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset
Gianni Pampinella
Al termine della gara pareggiata contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il tecnico parte commentando il rigore sbagliato da David. "È uguale, se decido io e scelgo quello che l'ha sbagliato siamo coglioni in due, io che l'ho scelto e lei che l'ha sbagliato, fate come vi pare, tanto questo rigore lì non l'abbiamo fatto".

"Può pesare tutto, però poi per essere calciatori importanti si reagisce e fa due gol la prossima partita perché la prossima partita lo faccio giocare. I calciatori possono rimettere a posto l'amarezza dopo questa partita. Due punti persi? Mi sento come 14 punti persi, non come due".

(Sport Mediaset)

