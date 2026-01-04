Inter-Bologna, chi è l’arbitro? VAR e designazione completa, i precedenti

FC Inter 1908
Chi dirige la sfida Inter-Bologna, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro e valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L'arbitro di Inter-Bologna, gara valida per la 18ª giornata di Serie A, sarà Marco Guida della sezione di sezione di Torre Annunziata. Al VAR ci sarà Ghersini, con Maresca assistente.

Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Guida

Assistenti: Ceccon - Laudato

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Ghersini

Assistente VAR: Maresca

Per Marco Guida si tratta del secondo incrocio stagionale con i nerazzurri: in precedenza ha diretto la squadra di Chivu nel successo per 2-0 sul campo del Pisa lo scorso 30 novembre 2025.

In carriera, il fischietto di Torre Annunziata ha diretto i nerazzurri 32 volte con uno ‘score’ di 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

