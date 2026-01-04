L'arbitro di Inter-Bologna, gara valida per la 18ª giornata di Serie A, sarà Marco Guida della sezione di sezione di Torre Annunziata. Al VAR ci sarà Ghersini, con Maresca assistente.
Inter-Bologna, chi è l’arbitro? VAR e designazione completa, i precedenti
Chi dirige la sfida Inter-Bologna, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro e valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A
Di seguito la designazione completa:
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon - Laudato
Quarto ufficiale: Marinelli
VAR: Ghersini
Assistente VAR: Maresca
Per Marco Guida si tratta del secondo incrocio stagionale con i nerazzurri: in precedenza ha diretto la squadra di Chivu nel successo per 2-0 sul campo del Pisa lo scorso 30 novembre 2025.
In carriera, il fischietto di Torre Annunziata ha diretto i nerazzurri 32 volte con uno ‘score’ di 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.
