La Liga ha presentato una denuncia alla magistratura per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior prima del match tra Real e Getafe

La Liga ha presentato una denuncia alla magistratura per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior prima della partita di campionato della scorsa settimana che vedeva il Real Madrid ospite del Getafe. Alcuni tifosi avevano urlato "Vinicius, scimmia" all'esterno dello stadio Coliseum Alfonso Perez. Il 23enne brasiliano è diventato un simbolo della lotta contro la discriminazione nel calcio spagnolo dopo aver subito abusi razzisti in molte occasioni.

Lo scorso maggio, lo stesso Vinicius aveva ripreso un tifoso allo stadio Mestalla di Valencia dopo aver subito abusi razzisti, ma poi Carlo Ancelotti ha affermato che il giocatore si è "purtroppo abituato" al razzismo in Spagna. La Spagna affronterà il Brasile allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid in un'amichevole il 26 marzo, organizzata per "rafforzare l'impegno contro la violenza e il razzismo nel calcio".