Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport di Napoli-Inter:
Ghoulam: “Grande risposta del Napoli. Rigore? Vorrei sapere una cosa”
"Si è vista personalità contro un'Inter veramente forte", ha detto Ghoulam a Sky Sport in merito alla vittoria del Napoli
"Ci aspettavamo una risposta del Napoli dopo il PSV e c'è stata una grande risposta, si è vista personalità contro un'Inter veramente forte. Più che il risultato, ci aspettavamo la risposta.
Rigore? Non sappiamo chi decide, l'arbitro o il VAR. Da ex giocatore, ci sono dinamiche in campo che diventano diverse al VAR. Vorrei sapere chi ha deciso, se l'assistente o il VAR. Sembra che ci sia la tendenza che sia più il VAR ad arbitrare, non deve essere così"
