Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Inter-Como a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "Livello di difficoltà alto per Chivu. Il Como è in salute, non perde dalla seconda giornata. Sarà un'Inter che deve affrontare la partita come si affronta una grande squadra. Il Como lo scorso anno era una sorpresa, adesso è invece una realtà. Il Como difende con il possesso palla e poi ha la capacità di riaggredire".