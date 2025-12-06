FC Inter 1908
Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Inter-Como a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara
Gianni Pampinella
Presente negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Inter-Como a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "Livello di difficoltà alto per Chivu. Il Como è in salute, non perde dalla seconda giornata. Sarà un'Inter che deve affrontare la partita come si affronta una grande squadra. Il Como lo scorso anno era una sorpresa, adesso è invece una realtà. Il Como difende con il possesso palla e poi ha la capacità di riaggredire".

"Inoltre hanno un ottimo portiere, Butez. Lautaro? È il giocatore più forte del nostro campionato. Chivu? Quando l'Inter ha perso la finale in Champions serviva un allenatore che poteva ridare all'Inter quella mentalità. Se volevi fare una strategia di trasformazione della squadra, avrei puntato su Fabregas". 

