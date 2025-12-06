"Ha rispettato tantissimo la squadra di Fabregas, ha giocato la partita come fosse una finale, cattiva e determinata. La cosa positiva è che il Como non gli ha tirato in porta quasi mai. L'Inter ha sfruttato tutte le occasioni e poteva segnare di più. La squadra di Chivu è stata quasi perfetta. Oggi si è vista la differenza tra le due squadre e si è vista la differenza di cattiveria".