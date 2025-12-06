FC Inter 1908
Inter-Como, i tifosi rispondono sempre presente: il dato sugli spettatori a San Siro

Inter-Como, i tifosi rispondono sempre presente: il dato sugli spettatori a San Siro - immagine 1
Come sempre il popolo nerazzurro risponde presente
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Ancora una volta il pubblico nerazzurro risponde presente. A San Siro per seguire Inter-Como ci sono be 75.022 spettatori,

4.361, invece, nel settore ospiti. Presenza importante quella dei tifosi che come spesso hanno sottolineato i giocatori danno una spinta importante a chi scende in campo.

Getty Images

Al momento la squadra di Chivu è in vantaggio per 1-0 grazie al gol del capitano Lautaro Martinez in una partita di fondamentale importanza in chiave lotta scudetto.

