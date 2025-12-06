"È la vittoria di Chivu. Coraggiosissimo con Luis Henrique, e dà gioco e carattere. Clamorosa prestazione dell’Inter: nelle occasioni alla fine solo 8 a 6, ma domina il primo tempo, sa resistere nella ripresa quando il Como rientra forte, e poi è implacabile".
Palmeri: “Inter clamorosa! Ed è la vittoria di Chivu, coraggiosissimo nello scegliere…”
Questo il commento di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alla grande vittoria dei nerazzurri contro il Como: la squadra di Chivu stravince contro quella di Fabregas per 4-0 dopo una prestazione strabiliante.
