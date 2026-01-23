A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa, Emanuele Giaccherini ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. "La priorità dell'Inter è il campionato, in Champions deve sognare e dare fastidio. Per questo ho sottolineato l'importanza di questa gara considerato il turno che ci sarà dove l'Inter può dare uno strappo".
Le parole dell'ex giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa
"Queste sono le partite più complicate perché ti cala la tensione dopo la Champions, giochi contro l'ultima della classe, sembra di portarla a casa e che si dà tutto scontato, ma così non è. Il Milan ha una trasferta complicata a Roma, c'è Juventus-Napoli, sulla carta è un turno favorevole all'Inter, quindi deve entrare in campo dimenticandosi la Champions e giocando una partita vera e tosta come fosse la Champions. Sommer? È la prima stagione dove sta facendo fatica, i tiri che riceve non sono tanti. È stato il tallone d'Achille quest'anno, il fatto di non dare quell'affidabilità che ha dato negli scorsi anni".
(Dazn)
