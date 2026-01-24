FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partita

ultimora

Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partita

Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partita - immagine 1
L'esterno sinistro nerazzurro è stato uno dei protagonisti assoluti del successo in rimonta contro il Pisa
Fabio Alampi Redattore 

Un gol, due assist e una prestazione di primissimo livello: Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta dell'Inter sul Pisa. Il suo ingresso a gara in corso ha cambiato l'inerzia del match, dimostrandosi una volta di più elemento fondamentale per i nerazzurri.

Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partita- immagine 2
Getty Images

Opta ha svelato un dato che salta una volta di più l'impatto dell'esterno sinistro interista: "Federico Dimarco (un gol e due assist stasera) è il 1° difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Straripante".

Leggi anche
Palmeri: “Critiche a Sommer? Guardate bene cosa è successo. Paradossalmente vi dico...
Chivu, che bordate in conferenza stampa. I tifosi: “E’ la risposta contro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA