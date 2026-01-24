Un gol, due assist e una prestazione di primissimo livello: Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta dell'Inter sul Pisa. Il suo ingresso a gara in corso ha cambiato l'inerzia del match, dimostrandosi una volta di più elemento fondamentale per i nerazzurri.
Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partita
L'esterno sinistro nerazzurro è stato uno dei protagonisti assoluti del successo in rimonta contro il Pisa
Opta ha svelato un dato che salta una volta di più l'impatto dell'esterno sinistro interista: "Federico Dimarco (un gol e due assist stasera) è il 1° difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Straripante".
