Un gol, due assist e una prestazione di primissimo livello: Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta dell'Inter sul Pisa. Il suo ingresso a gara in corso ha cambiato l'inerzia del match, dimostrandosi una volta di più elemento fondamentale per i nerazzurri.

Opta ha svelato un dato che salta una volta di più l'impatto dell'esterno sinistro interista: "Federico Dimarco (un gol e due assist stasera) è il 1° difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Straripante".