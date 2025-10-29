Biasin: “Inter, risposta sul campo puntualissima. Sucic che gol e Bisseck…”

FC Inter 1908
Il commento del giornalista rispetto alla vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina di Pioli per tre a zero
Un "enorme Calhanoglu" che ha prima sbloccato la partita con un tiro da fuori e ha poi segnato su rigore il gol del tre a zero che l'ha chiusa, in mezzo il gol di Sucic e i "90 minuti eccellenti di Bisseck da centrale", le "22 conclusioni dell'Inter con porta inviolata". Sono questi i commenti di Fabrizio Biasin rispetto alla gara vinta a San Siro dall'Inter contro la Fiorentina. Una gara nella quale l'allenatore, Cristian Chivu, cercava risposte e reazioni dopo lo stop al Maradona contro il Napoli.

"I nerazzurri alzano il ritmo nel secondo tempo e diventano un rullo compressore. 3-0, 22 conclusioni, porta inviolata. Serviva una risposta sul campo, è arrivata puntualissima. Davvero una bella Inter", ha scritto il giornalista. Segnale che la reazione c'è stata.

Sul difensore tedesco Biasin ha aggiunto: "Bisseck, gara eccellente. Mezzo errore nel secondo tempo in mezzo a tanti ottimi interventi". Su Sucic, che ha fatto un gran gol, il secondo della partita: "La gestione, la serenità, la qualità: Primo, stupendo gol di Sucic in Serie A". Lo aspettavano da un po' i tifosi interisti.

