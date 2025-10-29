Biasin: “Inter, risposta sul campo puntualissima. Sucic che gol e Bisseck…”

Un "enorme Calhanoglu" che ha prima sbloccato la partita con un tiro da fuori e ha poi segnato su rigore il gol del tre a zero che l'ha chiusa, in mezzo il gol di Sucic e i "90 minuti eccellenti di Bisseck da centrale", le "22 conclusioni dell'Inter con porta inviolata". Sono questi i commenti di Fabrizio Biasin rispetto alla gara vinta a San Siro dall'Inter contro la Fiorentina. Una gara nella quale l'allenatore, Cristian Chivu, cercava risposte e reazioni dopo lo stop al Maradona contro il Napoli.