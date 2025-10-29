Stefano Pioli anche ai microfoni di DAZN ha commentato così il ko della Fiorentina contro l’Inter per 3-0

Alessandro Cosattini Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:22)

Stefano Pioli anche ai microfoni di DAZN ha commentato così il ko della sua Fiorentina contro l’Inter per 3-0:

“Evidente che all'inizio abbiamo retto bene, fatto fatica, ma lavorato bene di squadra sicuramente. Nel secondo hanno spinto di più e noi siamo calati, ci siamo abbassati, poi non abbiamo avuto la forza e l’energia per cercare di riprenderla, poi è diventata ancora più complicata.

Il calendario è stato quello che è stato, difficile, ci abbiamo messo del nostro in alcune situazioni. Ma crediamo in ciò che facciamo e vogliamo dimostrarlo, la situazione pesa nella testa di tutti noi, la classifica è brutta e deficitaria, non abbiamo ancora vinto. Ma siamo concentrati, uniti e compatti, vogliamo dimostrare che non meritiamo questa classifica. Non possiamo non cambiare la nostra situazione. Ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo.

Noi dobbiamo uscire da questa situazione, abbiamo le qualità per farlo, tutto è negativo e ci viene contro, non ho mai avuto sensazione che il gruppo non ci creda o non sia responsabile, ma poi le partite vanno vinte. Saranno gare importanti da preparare soprattutto mentalmente, serve concentrazione e determinazione, sereni non possiamo essere. Buttiamo in campo tutto per cercare di arrivare alla prima vittoria.

Momento più duro? Ne ho avuti, questo è difficile. Sono arrivato promettendo mari e monti, siamo in una situazione che mai avrei immaginato, ma credo in ciò che faccio e nei giocatori, sono convinto ne usciremo”.