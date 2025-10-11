Attilio Tesser, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli? Vedo solo cose positive. Migliorabili, ovviamente, come tutto e come capita anche a Milan, Inter e le altre. Ma il Napoli è una squadra forte e migliorerà anche il suo gioco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Tesser: “Difesa Napoli? Senza titolari fatica chiunque. Inter e Milan…”
ultimora
Tesser: “Difesa Napoli? Senza titolari fatica chiunque. Inter e Milan…”
Le parole del noto allenatore a proposito dei numeri della retroguardia campione d'Italia in lotta per il tricolore con le due milanesi
Troppi gol subiti? Vediamo con quale difesa è andato a giocare a Milano, dove mancavano Buongiorno e Rrahmani, mancavano anche i terzini sinistri. Quindi sulla difesa si può dare solo un giudizio parziale. Togliete Modric, Leao o altri giocatori centrali al Milan... E' ovvio che si faccia fatica quando ti mancano dei giocatori importanti, i titolari di quel ruolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA