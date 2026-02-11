Nonostante l'introduzione del Var , le polemiche sono rimaste, anzi se possibile sono pure aumentate. Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay , Marco Tardelli ha affrontato l'argomento ribadendo ancora una volta che la tecnologia in campo è 'l'anticalcio'.

"Io sono uno di quelli a cui non piace il Var – ammette Tardelli – Ho sempre detto che è l’anticalcio. Stanno rovinando il gioco secondo me, perché le regole le fanno persone che non hanno mai giocato a calcio", ha concluso l'ex centrocampista della Nazionale.