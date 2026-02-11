Nonostante l'introduzione del Var, le polemiche sono rimaste, anzi se possibile sono pure aumentate. Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Marco Tardelli ha affrontato l'argomento ribadendo ancora una volta che la tecnologia in campo è 'l'anticalcio'.
Tardelli: “Var? Non mi piace, è l’anticalcio. Stanno rovinando il gioco perché le regole…”
Intervenuto ai microfoni di di Radio Deejay, l'ex centrocampista ha parlato del Var non risparmiando critiche
"Io sono uno di quelli a cui non piace il Var – ammette Tardelli – Ho sempre detto che è l’anticalcio. Stanno rovinando il gioco secondo me, perché le regole le fanno persone che non hanno mai giocato a calcio", ha concluso l'ex centrocampista della Nazionale.
(Radio Deejay)
