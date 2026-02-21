Giuseppe Giannini, ex calciatore della Roma con una breve parentesi al Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: “Tornare a Napoli è sempre bello, sono stato poco, ma l’ho vissuta intensamente. Perché Napoli prende come piazza, affetto e calore. Ho dei ricordi bellissimi. Sono stato ospite a Castel Volturno e sono stati tutti cordiali e gentili. Mister Conte? Li ho visti bene, perché lui è un martello e quindi sono stato contento. Hanno leggermente spostato, nel calcio di oggi, il ruolo del numero 10 sugli esterni. Di solito è il giocatore che si sacrifica meno nel momento in cui una squadra perde palla. Quindi, viene messo sull’esterno e copre comunque un po’ di campo. Tante volte mi viene in mente Totti, con Zeman giocava alto a sinistra. Non ci sono molti numeri 10 in giro. Uno dei pochi in giro è Nico Paz.
Giannini: “Scudetto? Ancora in tre coinvolte. L’anno scorso credevamo che l’Inter…”
Bagarre Champions? Alla fine, io penso che Inter, Milan e Napoli siano quelle più avvantaggiate che si giocheranno le prime tre posizioni. La Roma se la giocherà con la Juventus per la quarta posizione. Domenica sarà un turno favorevole alla Roma se riuscirà a battere la Cremonese, perché ci sono gli scontri diretti, ovvero Juve-Como e Atalanta-Napoli. Io spero ci sia la Roma tra le prime quattro a fine anno. Penso che Conte riuscirà a organizzare bene la situazione anche con grandi assenze. Io sono rimasto ammaliato da quel che ha fatto l’anno scorso. Gli ultimi due mesi ha fatto qualcosa di incredibile, tutti credevano che l’Inter arrivasse davanti, ma alla fine lui è riuscito a tenere la barca dritta e all’ultimo a sorpassare i nerazzurri.
