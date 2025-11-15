Giannitti: “Italia? Bene Gattuso con Pio Esposito. Spero che ora possa…”

Le considerazioni del noto dirigente sportivo a proposito del giovane attaccante nerazzurro e non solo

"La Nazionale e i tifosi cha hanno contestato? lo sono d'accordo con Gattuso, da quando è arrivato ha fatto solo vittorie. La storia dice che negli ultimi anni l'Italia non ha fatto il Mondiale, ma ora dobbiamo giocarci i playoff. Il malcontento dei tifosi è dovuto dai risultati del passato, bisogna stare uniti". Così a TuttoMercatoWeb.com Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone e Perugia.

Che Italia vede all'orizzonte?

"Qualcosa sta nascendo. Vedi Pio Esposito. Ma tecnicamente siamo ancora più indietro. Anche se pure l'Under 21 un po' sta crescendo. Spero che Gattuso, come ha fatto con Pio Esposito, possa prendere in considerazione anche altri ragazzi giovani. Comunque a livello di temperamento questa Nazionale mi piace".

Andremo al Mondiale?

"Penso proprio di si.

Serie A: come vede lo sfogo di Conte?

"Non lo condivido. E' un grandissimo allenatore, se ha dei problemi vanno esternati non in pubblico ma dentro lo spogliatoio. Il Napoli ha vinto il campionato ed è stato rinforzato ottimamente. Un calo può esserci ma Conte è la guida principale ed è esagerato l'atteggiamento che ha avuto. E' un perfezionista, quando vede qualche problema che può dargli fastidio si irrita. Ma deve avere fiducia nei suoi giocatori"