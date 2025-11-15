Non sono bastati 23 tiri alla Nazionale Under 19 per battere la Bosnia e conquistare con un turno di anticipo la qualificazione alla fase élite dell'Europeo. A Catania, davanti a quasi 2.000 spettatori, gli Azzurrini hanno sbattuto due volte sulla traversa, colpita nel primo tempo da Iddrissou e nella ripresa da Coletta.