Non sono bastati 23 tiri alla Nazionale Under 19 per battere la Bosnia e conquistare con un turno di anticipo la qualificazione alla fase élite dell'Europeo. A Catania, davanti a quasi 2.000 spettatori, gli Azzurrini hanno sbattuto due volte sulla traversa, colpita nel primo tempo da Iddrissou e nella ripresa da Coletta.
Agli Azzurrini del ct Bollini non bastano 23 tiri e due traverse per avere la meglio sulla selezione balcanica
ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA 0-0
ITALIA (4-3-3): Nunziante; Idele, Natali, Maffessoli, Cocchi (dal 37' st Leandri); Coletta (dal 37' st Di Nunzio), Sala, Ciardi (dal 6' at Liberali); Mosconi, Iddrissou (dal 45' st Castiello), Cacciamani. A disp.: Vannucchi, Nardin, Verde, Cerpelletti, Mantini. All.: Bollini
BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-3-3): Banjic; Kraljevic, Avdic, Terzic, Jelic (dal 40' st Mustafic); Savic (dal 18' st Redzic), Telalovic, Sarac (dal 1' st Spahic); Arapovic, Nisic (dal 32' st Ramic), Ceric (dal 32' st Gojak). A disp.: Kaiser, Pejic, Zulovic, Sehic. All.: Orlovic
