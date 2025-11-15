Manca ancora l'ufficialità ma, a meno di un autentico miracolo, l'Italia dovrà passare dai playoff per conquistare il pass per il prossimo Mondiale: gli Azzurri, secondi nel girone I, devono battere la Norvegia con almeno 9 gol di scarto per chiudere al primo posto e garantirsi la qualificazione diretta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Italia, la strada verso i playoff: ecco le possibili avversarie in semifinale
ultimora
Italia, la strada verso i playoff: ecco le possibili avversarie in semifinale
Gli Azzurri, secondi nel girone I, quasi sicuramente dovranno passare dagli spareggi per accedere al Mondiale
In caso di spareggi, i ragazzi del ct Gattuso sanno già chi affronteranno nella semifinale: le possibili avversarie potranno essere Irlanda del Nord, Svezia, Romania e una tra Galles e Macedonia del Nord. L'ultimo incastro verrà decretato dall'ultima giornata dei gironi di qualificazione, giovedì 20 il sorteggio dei vari abbinamenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA