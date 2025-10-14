"I giocatori qui sono motivati e devono credere di poter giocare. Un po' di competizione in squadra fa bene alla motivazione di ogni giocatore. Avere una squadra ben definita per la Coppa del Mondo è positivo, è ovvio, ma penso che in questo momento valutare come funzionano i diversi sistemi sia una buona soluzione", ha detto il ct del Brasile.
Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′
Il tecnico italiano valuta otto cambi rispetto alla gara contro la Corea del Sud. Il nerazzurro potrebbe partire dal 1'
Ecco perché, secondo Agencia Brasile, Ancelotti dovrebbe mandare in campo una squadra molto diversa da quella che ha travolto la Corea del Sud per 5-0 venerdì scorso. Questa la probabile formazione che vede l'interista Carlos Augusto in campo dal 1'.
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.
(Agenciabrasil)
