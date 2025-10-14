FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′

ultimora

Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′

Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′ - immagine 1
Il tecnico italiano valuta otto cambi rispetto alla gara contro la Corea del Sud. Il nerazzurro potrebbe partire dal 1'
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"I giocatori qui sono motivati ​​e devono credere di poter giocare. Un po' di competizione in squadra fa bene alla motivazione di ogni giocatore. Avere una squadra ben definita per la Coppa del Mondo è positivo, è ovvio, ma penso che in questo momento valutare come funzionano i diversi sistemi sia una buona soluzione", ha detto il ct del Brasile.

Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′- immagine 2

Ecco perché, secondo Agencia Brasile, Ancelotti dovrebbe mandare in campo una squadra molto diversa da quella che ha travolto la Corea del Sud per 5-0 venerdì scorso. Questa la probabile formazione che vede l'interista Carlos Augusto in campo dal 1'.

Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1′- immagine 3

Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

(Agenciabrasil)

 

Leggi anche
Italia-Israele, i convocati di Gattuso: cambia un portiere, due esclusi dal CT
De Canio: “Scudetto? Napoli primo avversario di se stesso. Inter e Milan…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA