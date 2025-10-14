FC Inter 1908
Italia-Israele, i convocati di Gattuso: cambia un portiere, due esclusi dal CT

L'elenco dei convocati del commissario tecnico della Nazionale in vista della sfida di Udine contro Israele
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il countdown è ufficialmente iniziato. Il fischio d’inizio della sfida tra Italia e Israele di questa sera si avvicina. La FIGC ha diramato la lista dei convocati del CT Azzurro Rino Gattuso in vista del match del Bluenergy Stadium di Udine.

Alla luce delle assenze di Bastoni per squalifica e Kean per infortunio, Gattuso ha dovuto rinunciare solamente a due dei venticinque calciatori convocati.

Oltre a Nicolussi Caviglia, questa volta ad accomodarsi in tribuna sarà Carnesecchi, in panchina contro l’Estonia: al suo posto ci sarà Meret.

Regolarmente a disposizione, invece, Diego Coppola e Roberto Piccoli, esclusi nel match di Tallinn.

Di seguito l’elenco dei convocati dell’Italia per la sfida contro Israele.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.

ATTACCANTI: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.

