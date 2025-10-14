Il countdown è ufficialmente iniziato. Il fischio d’inizio della sfida tra Italia e Israele di questa sera si avvicina. La FIGC ha diramato la lista dei convocati del CT Azzurro Rino Gattuso in vista del match del Bluenergy Stadium di Udine.
ultimora
Italia-Israele, i convocati di Gattuso: cambia un portiere, due esclusi dal CT
Alla luce delle assenze di Bastoni per squalifica e Kean per infortunio, Gattuso ha dovuto rinunciare solamente a due dei venticinque calciatori convocati.
Oltre a Nicolussi Caviglia, questa volta ad accomodarsi in tribuna sarà Carnesecchi, in panchina contro l’Estonia: al suo posto ci sarà Meret.
Regolarmente a disposizione, invece, Diego Coppola e Roberto Piccoli, esclusi nel match di Tallinn.
Di seguito l’elenco dei convocati dell’Italia per la sfida contro Israele.
PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.
DIFENSORI: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.
ATTACCANTI: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA