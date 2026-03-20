Il CT polacco Jan Urban ha diramato la lista dei convocati per i Playoff e figura anche il nome di Piotr Zielinski

Come l'Italia, anche la Polonia è costretta agli spareggi per sperare di qualificarsi al Mondiale 2026. Lewandowski e compagni, infatti, affronteranno l'Albania in semifinale e, in caso di vittoria, ci sarà l'incrocio con una tra Ucraina e Svezia.