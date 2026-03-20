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I convocati della Polonia per i Playoff Mondiali: c’è anche Zielinski

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Il CT polacco Jan Urban ha diramato la lista dei convocati per i Playoff e figura anche il nome di Piotr Zielinski
Matteo Pifferi Redattore 

Come l'Italia, anche la Polonia è costretta agli spareggi per sperare di qualificarsi al Mondiale 2026. Lewandowski e compagni, infatti, affronteranno l'Albania in semifinale e, in caso di vittoria, ci sarà l'incrocio con una tra Ucraina e Svezia.

Il CT polacco Jan Urban ha diramato la lista dei convocati per i Playoff e figura anche il nome di Piotr Zielinski.

PORTIERI: Dragowski, Grabara, Kochalski, Mrozek

DIFENSORI: Bednarek, Cash, Kiwior, Wisniewski, Bereszynski, Kedziora, Pyrka, Ziolkowski

CENTROCAMPISTI: Grosicki, Moder, Rozga, Slisz, Zalewski, Kaminski, Pietuszewski, Skoras, S. Szymanski, Zielinski

ATTACCANTI: Lewandowski, Piatek, Swiderski

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