Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Giletti ha parlato dei motivi del calo della Juve degli ultimi anni. Il conduttore vede nell'addio di Marotta il motivo principale delle difficoltà dei bianconeri: "Parto da un dato: la Juve ha investito in due anni 300 milioni di euro, eppure ieri sera abbiamo visto anche i nuovi acquisti in panchina".
Giletti: "Da quando è andato via Marotta, l'Inter è diventata la Juve e la Juve è…"
Giletti: “Da quando è andato via Marotta, l’Inter è diventata la Juve e la Juve è…”
"Quindi io penso, e lo dico con grande rispetto per tutti, che il problema è che da quando è andato via Marotta, l'Inter è diventata la Juve e la Juve è diventata l'Inter. Abbiamo cambiato molto e non abbiamo più vinto. E' sempre la società che determina il successo di una squadra. Voglio vedere cosa produrrà questa nuova dirigenza. Non riesco a vedere per ora un soggetto che riesca a far capire cosa vuol dire essere la Juve. Il ko di ieri è un segnale che va sfruttato".
