FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…”

ultimora

Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…”

Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…” - immagine 1
Paolo Di Canio parla del momento dell’Inter verso la sfida contro il Napoli del prossimo turno di campionato
Alessandro Cosattini Redattore 

Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…”- immagine 2
Getty

Paolo Di Canio parla del momento dell’Inter verso la sfida contro il Napoli del prossimo turno di campionato. Queste le sue dichiarazioni sui nerazzurri di Cristian Chivu:

Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…”- immagine 3
Getty Images

L’Inter sta bene, è una squadra più verticale, meno noiosa. Mi stava annoiando in passato devo dirlo, me ne rendo conto ora. I due ricambi sono importantissimi per dare verticalità.

Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! La giocata di Pio è…”- immagine 4
Getty

L’assist di Pio è da trequartista più che da punta fisica, bellissimo, di prima intenzione. Lo ha detto anche Zielinski: tutti si sentono più coinvolti ora”.

Leggi anche
L’Inter ha alzato il muro in difesa: decisive le mosse di Chivu e l’inserimento di...
Lucescu: “Mkhitaryan il mio pupillo. L’Inter sta facendo molto bene e i suoi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA