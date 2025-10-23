La squadra nerazzurra ha subito due gol in sette partite. Le mosse decisive del tecnico

Gianni Pampinella Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 15:46)

I numeri raccontano sempre qualcosa. Nel caso dell'Inter dicono che la difesa nerazzurra ha alzato un muro: solo due reti subite nelle ultime sette gare. Dopo i 4 gol incassati con la Juve, Cristian Chivu e la squadra hanno lavorato sulla fase difensiva rendendo l'Inter un bunker. Come sottolinea il Messaggero, le mosse del tecnico nerazzurro sono state decisive: "Ha alternato Sommer e Josep Martinez, fatto girare il difensore e alzato il baricentro. In sostanza, ha dato un nuovo equilibrio a un’Inter che a Torino contro la Juventus aveva preso quattro gol. In Champions nessun gol subito in tre gare".

"Così come sono tanti quelli di Akanji, arrivato negli ultimi giorni di agosto con Pavard volato a Marsiglia alla corte di Roberto De Zerbi. Arrivato dal Manchester City, sembra che lo svizzero sia un veterano nella difesa interista. Il difensore è stato formato da Pep Guardiola in Premier League, imparando a spingersi in avanti giocando a centrocampo e così via".

"Interpreta nel modo migliore il ruolo di braccetto nella difesa a tre. Si spinge in avanti senza, però, fare sovrapposizioni e senza togliere punti di riferimento ai propri compagni di reparto. Sistemata la difesa, Chivu ha dato una sua impronta anche nel gioco offensivo. Ha alzato il baricentro della squadra, ha diminuito il possesso palla, ha velocizzato e verticalizzato il gioco. Lo ha reso più fluido: ora i nerazzurri arrivano nell’area avversaria con meno tocchi di palla. Sono più imprevedibili. E ora possono pensare in grande dando la caccia allo scudetto".

(Il Messaggero)