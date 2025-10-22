Il giorno dopo Union St. Gilloise-Inter , il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola. Per lo svedese Nyeberg gara sufficiente: "Una serata abbastanza tranquilla, fatto salvo per il penalty dopo una gitarella al monitor di bordo campo. Corrette per il resto tutte le decisioni chiave. La chiude con 20 falli e due soli gialli (uno per parte). Regolare la rete dello 0-1, segnata da Dumfries: il pallone gli arriva dal braccio di Bisseck che salta (senza fallo) su Zorgane, ma il tocco non è punibile (in pratica Bisseck se lo tira di testa da solo) visto che è assolutamente casuale, tipo autogiocata".

"Protesta l’Union e chiede un rigore nella ripresa, per Nyberg non c’è nulla e vede bene: il contatto (di gioco) fra Dumfries su Niang c’è, ma è l’esterno belga che perde aderenza sul terreno, scivola e si lascia cadere con grande facilità. Al limite, nel primo tempo, la mano di Laysen sulla spalla di Lautaro (era in vantaggio) che va giù. L’arbitro svedese viene chiamato dallo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández all’OFR subito, ad inizio ripresa: gli era sfuggito un tocco di mano tipo muro pallavolistico di Mac Allister sul colpo di testa di Lautaro, braccio altissimo, nessun dubbio".