Terza vittoria per l'Inter in Champions. La squadra ha trascorso la notte a Bruxelles e il rientro è previsto in giornata e dopo un momento di scarico Cristian Chivusi concentrerà sulla partita con il Napoli, reduce dalla sconfitta in Coppa contro il PSV. L'allenatore, quando gli hanno chiesto della prossima gara al Maradona, ha detto di volersi godere il momento: «Perché le vittorie non sono mai scontate e bisogna godersele, poi penseremo alla prossima gara», le sue parole.
La squadra nerazzurra ha passato la notte in Belgio: nelle prossime ore la preparazione della gara contro la squadra di Conte
Sarà una sfida con un'incognita: che Napoli si troverà Chivu di fronte dopo le due sconfitte in Serie A, con il Torino, e in Champions contro il PSV, per gli uomini di Conte?
Le rotazioni—
Sicuramente ci saranno delle rotazioni, spiegano a Skysport: Barella tornerà in mezzo al campo, Acerbi che ieri ha riposato grazie a de Vrij, tornerà a giocare al centro della difesa. Dimarco si riprenderà la fascia sinistra (ha giocato uno spezzone ieri) e Bonny stavolta dovrebbe partire da titolare, lui che ha ispirato Esposito per il suo primo gol in Champions dopo aver segnato il gol decisivo in campionato contro la Roma.
