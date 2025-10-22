Terza vittoria per l'Inter in Champions. La squadra ha trascorso la notte a Bruxelles e il rientro è previsto in giornata e dopo un momento di scarico Cristian Chivusi concentrerà sulla partita con il Napoli, reduce dalla sconfitta in Coppa contro il PSV. L'allenatore, quando gli hanno chiesto della prossima gara al Maradona, ha detto di volersi godere il momento: «Perché le vittorie non sono mai scontate e bisogna godersele, poi penseremo alla prossima gara», le sue parole.