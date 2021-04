Gio Evan: “L’Inter è un’eredità del nonno. Sono innamorato di Eriksen e Barella”

Il cantante è intervenuto ai microfoni di Inter TV per parlare della sua fede nerazzurra. Di questa Inter gli piace tutto, anche se ha due giocatori preferiti.

Gio Evan, cantante italiano, ha parlato della sua squadra del cuore ai microfoni di Inter TV: "Io ero molto giocherellone e poco sportivo. Poi c'è stata questa eredità da parte di mio nonno. Fammi questo favore, tifa l'Inter per me quando un giorno andrò via. Mi ha fatto innamorare di questa responsabilità. Mi manca tantissimo viaggiare, ma torneremo a essere liberi. A me l'Inter piace tutta quest'anno. Sono innamorato di Eriksen e Barella, la vedo completa e filosofa. Sa incassare bene e sa spingere. Un poeta per l'Inter? Direi più una poesia selvaggia, alla Kerouac".